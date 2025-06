FC 25 David SBC Mutaforma

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e ami sfide emozionanti, non puoi perderti la nuova SBC dedicata a David! Con 4 sfide da completare entro il 4 luglio, avrai l’opportunità di aggiungere un incredibile giocatore alla tua rosa, senza scambi. Pronto a mettere alla prova le tue abilità? Preparati a conquistare premi esclusivi e a portare la tua squadra al livello successivo con questa sfida imperdibile!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore David uscita in data 27 giugno 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC David. Numero sfide: 4. Premio: 1x David Non scambiab.. Scadenza: 4 luglio. Ligue 1. Premio: 1x Electrum Players Pack Ligue 1: Min 1 gioc.. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 88. Rosa 89. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Valutazione squadra: min 89. Rosa 90. Premio: 1x Premium Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 90. Rosa 92. Premio: 1x Small Rare Mixed Players Pack Valutazione squadra: min 92. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, David SBC Mutaforma

Le SBC di FC 25, David Beckham in versione Terzino (Icona Mutaforma) - Se sei un appassionato di FIFA e desideri aggiungere un’icona senza tempo alla tua squadra, non perdere la SBC dedicata a David Beckham versione terzino mutaforma! Con sette sfide da completare entro il 27 giugno, questa occasione ti permette di ottenere l’iconica carta di Beckham, portando stile e classe in campo.

