Fatture su lavori mai eseguiti | sequestro da 4 milioni di euro ai furbetti del bonus facciate

La guardia di finanza ha messo sotto sequestro 4 milioni di euro ai furbetti del bonus facciate, smascherando un vasto sistema di frode. Fatture inesistenti, crediti d'imposta fittizi e dichiarazioni fraudolente hanno alimentato un giro di soldi illecito, danneggiando le casse dello Stato e distorcendo il mercato. Questi episodi evidenziano l'importanza di controlli rigorosi e di una normativa piĂą stringente per contrastare le pratiche truffaldine e tutelare cittadini e contribuenti onesti.

Lavori mai eseguiti ma regolarmente fatturati che hanno creato crediti d'imposta fittizi, pratiche sul Superbonus falsificate, costi inesistenti per fantomatici lavoratori romeni distaccati in Italia inseriti nelle dichiarazioni dei redditi. Sulla base di questa ipotesi investigativa, la guardia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

