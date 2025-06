Fattoria Alberti operazione rilancio Al via il progetto per gli anziani

Una nuova alba si apre per la Fattoria Alberti, simbolo di tradizione e comunità. Con la consegna dell’area di cantiere, prende finalmente il via il rilancio di questo importante progetto dedicato agli anziani, promosso dall’Azienda Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni. Un passo significativo verso un futuro più inclusivo e solidale, che vede coinvolti leader locali e professionisti pronti a trasformare questa storica struttura in un punto di riferimento per il benessere degli anziani. Il meglio deve ancora venire.

Nuova vita per la Fattoria Alberti: è stata consegnata l'area di cantiere per l'avvio dei lavori di ristrutturazione del Lotto 1 del progetto promosso dalla proprietà, ossia l'Azienda Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni. A dare simbolicamente il via ai lavori sono stati il presidente dell'Opera Roberto Boddi, il direttore Andrea Bianciardi, insieme alla direzione lavori, al coordinatore della sicurezza, ai collaudatori, a rappresentanti della ditta Tosca Srl, aggiudicataria dell'appalto che è stato progettato da studio Abp Architetti, Gpa Srl e Geotecno Servizi. Presenti anche il sindaco Riccardo Lazzerini, la vicesindaco Laura Cioni, gli assessori Canuti e Bellini e il consigliere delegato Vitali insieme a un gruppo di ospiti della Rsa, a sottolineare l'importanza di un momento atteso da decenni.

