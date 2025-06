Fast Animals and Slow Kids domenica 29 giugno a Udine

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile! Domenica 29 giugno, il castello di Udine ospiterà i Fast Animals and Slow Kids, il celebre gruppo alternative rock italiano, per la sola data in Friuli Venezia Giulia del loro tour estivo. Dopo il successo dell’album “Hotel Esistenza”, la band promette un concerto carico di energia e emozioni. Non perdete questa incredibile occasione di ascoltare dal vivo uno dei gruppi più amati del panorama italiano!

Il programma dei concerti estivi al Castello di Udine entra nel vivo. Domenica 29 giugno saranno i Fast Animals and Slow Kids, gruppo alternative rock italiano, a portare a Udine l’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro tour estivo, che segue la pubblicazione del nuovo album “ Hotel Esistenza ”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie, poste in Piazza Libertà, a partire dalle 19. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Fast Animals and Slow Kids, domenica 29 giugno a Udine

In questa notizia si parla di: udine - animals - slow - kids

Fast Animals and Slow Kids: stasera dal vivo a Cagliari, Ateneika! Apertura porte: 16:00 Inizio show: 21.30 Ph: Francesco Prandoni Vai su Facebook

Fast Animals and Slow Kids, domenica 29 giugno a Udine; FASK – I Fast Animals and Slow Kids a Sherwood Festival; Fast Animals and Slow Kids il “Tour estivo 2025” allo Sherwood Festival il 26 giugno 2025.

Estate 2025 al Castello di Udine: due concerti imperdibili con i FASK e Fiorella Mannoia – Nordest24 - UDINE – Fast Animals and Slow Kids e Fiorella Mannoia sono i protagonisti di due eventi musicali estivi di grande valore che arricchiranno il calendario del Castello di Udine. Come scrive nordest24.it

UdinEstate 2025: da Marco Masini a Franco126 a Fiorella Mannoia, l’estate sotto le stelle al Castello di Udine - Il gruppo alternative rock porta a Udine l'energia del nuovo album "Hotel Esistenza". Riporta girofvg.com