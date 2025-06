Farmaceutica Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst

Neopharmed Gentili, eccellenza italiana nel settore farmaceutico, punta a espandersi nel cuore delle malattie rare con l'acquisizione del business europeo di Orladeyo da BioCryst Pharmaceuticals. Questa mossa strategica rafforza la presenza dell'azienda in un mercato cruciale e in crescita, aprendo nuove prospettive di innovazione e accesso alle terapie più avanzate. Una decisione che segna un passo importante verso un futuro più inclusivo e terapeuticamente completo in Europa.

(Adnkronos) – L'italiana Neopharmed Gentili acquisisce il business europeo del farmaco Orladeyo* dall'americana BioCryst Pharmaceuticals, stabilendo "una presenza scalabile nelle malattie rare in Europa". Lo comunica l'azienda farmaceutica controllata dalla famiglia Del Bono e dai fondi internazionali di private equity Ardian e Renaissance Partners. Orladeyo è il primo inibitore orale della callicreina plasmatica, a somministrazione .

