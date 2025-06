Farm Cultural Park e Capitale italiana della cultura | 3 appuntamenti tra Favara Agrigento e Aragona

Dal 27 al 29 giugno, Farm Cultural Park, simbolo di creatività e resilienza, si trasforma in protagonista della Capitale italiana della Cultura 2025 con tre appuntamenti imperdibili tra Favara, Agrigento e Aragona. Un’occasione unica per celebrare l’arte, la cultura e le collaborazioni internazionali, portando alla luce testimonianze che ispirano e uniscono comunità diverse. Preparatevi a vivere un viaggio emozionante tra innovazione e tradizione, dove ogni momento racconta una storia.

Il 27, 28 e 29 giugno uno dei progetti portanti di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 raccoglie e fa sua l’importante testimonianza e resilienza di Farm Cultural Park e la accompagna in 3 giorni di incontri, progetti e collaborazioni internazionali tra Favara, l’ex Carcere di San Vito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

