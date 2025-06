Faith Kipyegon riscrive il record del miglio | 4 | 06.42 a Parigi

Faith Kipyegon ha scritto una nuova pagina nella storia dell'atletica, stabilendo il record mondiale nel miglio femminile a Parigi con 4:06.42. Con il supporto di Nike e una preparazione meticolosa, si conferma come l’atleta di mezzofondo più decorata di tutti i tempi. La sua determinazione e passione la spingono verso traguardi sempre più ambiziosi, avvicinandosi alla...

Ha migliorato il suo precedente primato. Faith Kipyegon ha consolidato il suo status di atleta di mezzofondo più decorata di tutti i tempi stabilendo a Parigi un nuovo record mondiale nel miglio femminile con il tempo straordinario di 4:06.42, migliorando di 1,22 secondi il suo precedente primato. Sostenuta da Nike, suo partner da 16 anni, Faith ha affrontato la sfida Breaking4 con mesi di preparazione accurata. L'obiettivo: avvicinarsi alla barriera dei 4 minuti, considerata per decenni impossibile nel miglio femminile. Nike ha messo a disposizione il massimo delle sue risorse in scienza, design e tecnologia: un innovativo completo aerodinamico (Nike Fly Suit), un reggiseno sportivo in materiale 3D stampato (FlyWeb Bra) e scarpe su misura ultraleggere (Victory Elite FK).