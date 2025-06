fady joudah la poesia del popolo palestinese traduzione di stefanie golisch

Fady Joudah, poeta, medico e traduttore palestinese, ci regala un intenso ritratto della lotta e dell’identità del popolo palestinese attraverso la sua poesia. La sua arte diventa un ponte tra culture, una voce che risuona con forza e urgenza. In "La poesia del popolo palestinese", Joudah trasmette con profondità le storie di un popolo che non smette di resistere e sperare, creando un importante legame tra passato e presente.

Fady Joudah (Austin, 1971) è un poeta, traduttore e medico palestinese che vive a Houston, Texas. Per la sua capacità di colmare i divari culturali attraverso i suoi contributi letterari e le sue traduzioni di poeti palestinesi, per esempio Mahmoud Darwish, è stato riconosciuto dalla critica letteraria come un costruttore di ponti. L'esperienza del popolo palestinese è iscritta nella sua poesia. È il suo tema, non per scelta, ma per l'urgenza di dare voce a chi voce non ha e che in questo momento, davanti a un mondo inerte, è destinato a morire. Infatti, negli ultimi mesi, Joudah stesso ha perso 120 membri della sua famiglia.