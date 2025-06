Fabrizio Tantillo eletto segretario regionale dei Giovani di Forza Italia

il timone dei giovani di Forza Italia in Sicilia, portando con sé entusiasmo e idee innovative. Con una consolidata esperienza nel settore organizzativo e una passione per la politica, Tantillo si prepara a guidare le nuove generazioni verso un futuro di crescita e impegno. La sua nomina rappresenta un segnale di rinnovamento e di forte volontà di rafforzamento del movimento giovanile in regione, aprendo nuove sfide e opportunità per i giovani siciliani.

Fabrizio Tantillo è il nuovo segretario regionale dei Giovani di Forza Italia in Sicilia. La nomina è arrivata dal segretario nazionale del movimento giovanile, Simone Leoni. Avvocato trentenne di Palermo, Tantillo, che ricopre il ruolo di responsabile organizzativo del partito nell’Isola, prende. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

