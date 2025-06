Fabrizio Biggio a Musicultura 2025 | Mi colpisce il talento di questi ragazzi Ecco com’è nata la collaborazione con Fiorello Riporterei in tv Non è la Rai – Intervista Video

Fabrizio Biggio, volto iconico della televisione italiana e amico di lunga data di Fiorello, ci apre le porte del suo mondo tra musica e talento giovanile. Alla guida di Musicultura 2025, insieme a Carolina Di Domenico, Biggio cattura l’entusiasmo e la passione di giovani artisti sul palco dello Sferisterio di Macerata. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Fabrizio, e con lui...

Fabrizio Biggio, volto noto della tv italiana, nonchĂ© compagno di mille avventure televisive di Rosario Fiorello, è il conduttore, insieme a Carolina Di Domenico di Musicultura 2025, kermesse canora che si tiene a Macerata e che vede giovani artisti del panorama musicale competere a suon di note in una delle location piĂą suggestive del mondo: lo Sferisterio di Macerata. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato per voi Fabrizio Biggio, e con lui abbiamo parlato di Musicultura ma anche del suo rapporto con Fiorello. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni. Fabrizio Biggio: intervista esclusiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fabrizio Biggio a Musicultura 2025: “Mi colpisce il talento di questi ragazzi. Ecco com’è nata la collaborazione con Fiorello. Riporterei in tv Non è la Rai” – Intervista Video

In questa notizia si parla di: fabrizio - biggio - musicultura - fiorello

Un incontro speciale con Fabrizio Biggio: a Foiano e Pozzo i giovani studenti protagonisti di una mattinata tra risate, libri e creatività - Arezzo, 9 maggio 2025 – Oggi una giornata indimenticabile ha preso vita per oltre 120 bambini delle scuole primarie di Foiano della Chiana e Pozzo.

Fabrizio Biggio alla conduzione di Musicultura: “Voglio che sia una festa”; (VIDEO) Fiorello arriva in Vespa alla Rai (con Biggio) per presentare Viva Rai2!; Carolina Di Domenico: «Mio marito è un altro, l'ho scoperto in radio. Sognavo di fare la ballerina, poi cambiò.

Musicultura 2025, Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico conducono le finali. Gli 8 vincitori e gli ospiti: tutto quello che c'è da sapere - Countdown per le fasi finali della XXXVI edizione di Musicultura in programma a Macerata dal 17 al 21 giugno. Si legge su msn.com

Fabrizio Biggio: "Fiorello? Unico e inimitabile"/ "Mi sfidò a ballare nudo in strada" - IlSussidiario.net - Continuando nella sua intervista, poi, Fabrizio Biggio è tornato a parlare del programma quasi cult di Rai 2, ma anche dell’amicizia e ... Lo riporta ilsussidiario.net