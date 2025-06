Fabriano da Sofia ad Anna | Ai bulgari dobbiamo molto

La ginnastica è il fiore all'occhiello dello sport fabrianese, con una storia ricca di successi e una tradizione di eccellenza nella ginnastica ritmica. La società ha vinto quasi tutto, sia a livello individuale che di squadra, con 8 titoli nazionali consecutivi e una Coppa dei Campioni. Una società che è riuscita a "forgiare" ginnaste di spessore mondiale e a mettere in piedi uno staff tecnico di valore internazionale, grazie all'impronta lasciata dalla coppia Ghiurova-Cantaluppi. Dopo l'uscita di scena di entrambe, il timone è passato a Claudia Mancinelli, che è ha raccolto l'eredità delle bulgare e portare Sofia Raffaeli a vincere uno storico bronzo olimpico.

