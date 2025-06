Fabio Celenza porta il suo spettacolo live Faffiga X-Files a Roma

Preparati a vivere un’esperienza unica con Fabio Celenza e il suo spettacolo “Faffiga X-Files” a Roma! Dopo il successo in tutta Italia, il talentuoso comico porta sul palco un mix irresistibile di doppiaggi impossibili, humor e sorprese. Giovedì 24 luglio alle ore 21 al Parco di Casa del Jazz, lasciati coinvolgere in un viaggio tra comicità e mistero. Non perdere l’occasione: i biglietti sono disponibili su TicketOne!

ROMA – Dopo aver conquistato il pubblico in tutta Italia, , in scena giovedì 24 luglio alle ore 21 presso il Parco di Casa del Jazz, all'interno della rassegna I Concerti nel Parco. I biglietti sono disponibili su TicketOne al prezzo di €?20 (intero) e €?16 (ridotto), con possibilità di prenotazione. "Faffiga X-Files" è un'esperienza live irripetibile tra doppiaggi impossibili, musica originale e surrealismo sonoro. Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico attraverso i suoi "doppiaggi virali" e collaborazioni televisive, Fabio Celenza porta in tour Faffiga X-Files, il suo primo spettacolo live.

