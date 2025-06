Fabio Capello su Pio Esposito | L’Inter dovrebbe tenerlo ecco perché

Fabio Capello, tra i tanti esperti, ha espresso il suo parere su Francesco Pio Esposito: secondo l’ex allenatore, l’Inter dovrebbe puntare su di lui e tenerlo in rosa anche il prossimo anno. Dopo il suo goal contro il River Plate, la giovane promessa nerazzurra ha catturato l’attenzione di tutti, convinta di un futuro brillante. Ma cosa pensa davvero Capello del suo potenziale? Scopriamolo insieme, perché le sue parole potrebbero decidere il destino di Esposito.

Anche Fabio Capello ha parlato di Francesco Pio Esposito. Come tantissimi esperti, l'ex allenatore ha consigliato di tenerlo in rosa. Francesco Pio Esposito è sulla bocca di tutti dopo il gol contro il River Plate. La sua esplosione sembra aver convinto l' Inter a tenerlo in rosa il prossimo anno e in moltissimi hanato la scelta. A La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del ragazzo. TANTE CONSIDERAZIONI – «Giovane, forte e soprattutto italiano. Dobbiamo essere felici per quello che Francesco Pio Esposito sta facendo vedere con l'Inter al Mondiale per club. Il gol al River Plate ha acceso ulteriormente i riflettori su questo ragazzo appena ventenne che già con lo Spezia in Serie B ha dimostrato di sapere il fatto suo.