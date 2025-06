Fabbricanti di Tombe | la nuova installazione artistica di Land Poetry contro le armi atomiche

Un'installazione artistica di oltre 40 metri di lunghezza, firmata da land poetry e Mathias PdS, si erge come un potente messaggio contro le armi atomiche ad Aviano. Questa straordinaria creazione, realizzata in collaborazione con un collettivo di attivisti, mira a scuotere le coscienze e promuovere la pace. L'evento del 29 giugno rappresenta un momento cruciale per riflettere sugli orrori della guerra nucleare, invitandoci a un impegno concreto per un futuro senza armi atomiche.

Un'opera di oltre 40 metri di lunghezza per lanciare un messaggio forte contro le armi atomiche ad Aviano. È l'ultima iniziativa del poeta di strada Mathias PdS (Poeta della Sera) prevista per il 29 giugno. L'artista, insieme a un collettivo indipendente di attivisti, realizzerĂ in una zona non. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Macron, ipotesi armi atomiche francesi nei Paesi alleati - Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto di avviare un dibattito sulla condivisione del deterrente nucleare francese con gli alleati, ispirandosi al modello statunitense.

In Italia la base Ghedi è sotto osservazione: ospita circa 20 bombe atomiche statunitensi https://tinyurl.com/mr3ysdma Vai su Facebook

Aviano, un’installazione di oltre 40 metri contro le armi atomiche che spaventano Friuli e Veneto - AVIANO – Un messaggio di pace nella terra delle armi: nuova azione di Land Poetry contro la guerra vicino alla base di Aviano Un’opera poetica lunga 40 metri per dire no alla militarizzazione Domenica ... Lo riporta nordest24.it

“Fabbricanti di Tombe”: a Pordenone nuova azione di land poetry contro le armi nucleari ad Aviano - Un’opera di oltre 40 metri per lanciare un messaggio contro la militarizzazione del territorio e la presenza di testate nucleari nella base statunitense di ... Da laprimapagina.it