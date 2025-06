Fabbian e l’Inter una storia ai titoli di coda? Bologna fiducioso

Il futuro di Giovanni Fabbian si fa sempre più vicino al Bologna, lasciando l’Inter ormai alle spalle. Dopo un prestito promettente e un investimento di circa 5 milioni di euro, il calciatore italiano sembra aver trovato casa nei rossoblù, con il club bolognese che ora sogna di assicurarsi definitivamente le sue prestazioni. La storia di Fabbian si scrive tra speranze e nuovi traguardi, segnando una svolta importante nel suo percorso professionale.

Giovanni Fabbian si allontana sempre più dall’ipotesi di un ritorno all’Inter in estate, con il Bologna che ora spera di vedersi concretizzare una realtà. LA SITUAZIONE – Giovanni Fabbian tra Inter e Bologna? La realtà che si sta manifestando appare sempre più chiara. Per il calciatore italiano, riscattato dai rossoblù per circa 5 milioni di euro, sarà molto difficile immaginare l’esercizio del contro riscatto da parte dei nerazzurri. I meneghini hanno infatti a disposizione una batteria di centrocampisti molto corposa, motivo per cui l’idea principale è quella di sottrarre piuttosto che aggiungere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabbian e l’Inter, una storia ai titoli di coda? Bologna fiducioso

Fabbian, il centrocampista scuola Inter verso il cambio di procuratore: in prima fila l’agenzia di Camavinga e Fermin Lopez - Giovanni Fabbian, promettente centrocampista del Bologna e prodotto del vivaio dell'Inter, si prepara a cambiare procuratore.

