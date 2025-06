Fa colazione al bar ma alla richiesta di pagamento s' inalbera e danneggia il locale | giovane arrestato a Verona

Un episodio che scuote la tranquillità di Verona: un giovane, al bar, si trasforma in aggressore danneggiando il locale e insultando il personale. La polizia lo arresta con accuse gravissime, evidenziando come comportamenti impulsivi possano sfociare in conseguenze legali. La sicurezza nei luoghi pubblici resta una priorità, e questa vicenda ci ricorda l’importanza di mantenere il rispetto e la calma anche nelle situazioni più quotidiane.

La polizia di Stato di Verona fa sapere di aver arrestato, con le accuse di «danneggiamento aggravato» e «resistenza a pubblico ufficiale», un cittadino ventottenne tunisino che sarebbe entrato all’interno di un esercizio commerciale in piazzale XXV Aprile e avrebbe danneggiato parti del locale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

