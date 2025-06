f1 the album fuori la colonna sonora del film f1 the movie

Preparati a vivere l’adrenalina della velocità e della musica con “F1 The Album”, la colonna sonora ufficiale del film “F1 The Movie”. Un progetto imperdibile firmato Atlantic Records, che unisce stelle internazionali per accompagnare visivamente e sonoricamente questa corsa mozzafiato targata Apple Original Films. Oggi, il grande traguardo: l’album è finalmente fuori, pronto a trascinarti nel cuore dell’azione. Scopri cosa rende unica questa collaborazione tra cinema e musica!

Fuori oggi F1 The Album, il disco ricco di star che accompagna musicalmente F1 The Movie. Atlantic Records ha ufficialmente tagliato il traguardo con l’uscita di F1 The Album, l’album ricco di star che accompagna musicalmente F1 The Movie, il film ad alta tensione e azione targato Apple Original Films, con protagonista Brad Pitt e diretto da Joseph Kosinski ( Top Gun: Maverick ). Il lancio odierno di F1 The Album, insieme alla colonna sonora già acclamata dalla critica composta da Hans Zimmer, è celebrato dalla pubblicazione di Don’t Let Me Drown, brano dell’ icona globale e vincitore di un Grammy Burna Boy che pubblicherà il suo attesissimo ottavo album in studio, No Sign Of Weakness, l’11 luglio e festeggerà con un epico tour da headliner in Nord America a partire da novembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu