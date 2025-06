F1 su TV8 GP Austria 2025 | quando le qualifiche in chiaro orario e programma

Preparati a vivere l’adrenalina della Formula 1! Sabato 28 giugno, il Red Bull Ring di Spielberg si accende con le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2025, trasmesse in chiaro su TV8. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che sognano la pole position in una battaglia serrata tra i top team. Ecco orario, programma e tutto ciò che devi sapere per non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante sfida sul circuito austriaco.

Domani, sabato 28 giugno, il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2025, valevole come undicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sulle colline della Stiria ci aspetta un’infuocata battaglia per la pole position con almeno tre team coinvolti e tanti piloti in lizza per le prime file in griglia. Fari puntati come di consueto sulla McLaren, dominatrice del campionato costruttori e al comando della classifica piloti con Oscar Piastri in testa a +22 sul compagno di squadra Lando Norris. I primi avversari degli uomini papaya sono sicuramente Max Verstappen con la Red Bull e George Russell con la Mercedes, ma attenzione anche a Kimi Antonelli con l’altra W16 e alle Ferrari aggiornate (nuovo fondo) di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 su TV8, GP Austria 2025: quando le qualifiche in chiaro, orario e programma

