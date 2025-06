F1 si torna in Europa | la Mercedes cerca conferme in Austria | Dove vedere il GP in diretta e in replica Sky Now TV8

Dopo l’entusiasmante avventura canadese, la Formula 1 torna a far vibrare gli appassionati europei, con il GP in Austria che promette emozioni di altissimo livello. La Mercedes cerca conferme e punti importanti, mentre i fan si chiedono se le Ferrari potranno riscattarsi. Dove seguire questa spettacolare sfida in diretta e in replica? Sky, Now, TV8: scegli tu il modo migliore per vivere ogni sorpasso e ogni emozione!

Dopo la parentesi canadese, con la vittoria di George Russell su Mercedes, la Formula 1 torna in Europa. In Austria nello specifico. Il GP del Canada ha visto uno storico primo podio per Kimi Antonelli, che la settimana successiva ha anche cominciato gli esami di maturità, poi superati. Quinta e sesta invece le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con la sensazione però che si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Adesso sul circuito austriaco la McLaren vuole tornare a vincere, la Mercedes cerca conferme e la Ferrari vuole quantomeno qualche progresso rispetto alle gare precedenti. In mezzo c’è però sempre Max Verstappen, che riesce a superare ogni limite e anche in Canada ha ottenuto un buon secondo posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, si torna in Europa: la Mercedes cerca conferme in Austria | Dove vedere il GP in diretta e in replica (Sky, Now, TV8)

