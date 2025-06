f1 prende il via il weekend del red bull ring verstappen sfida le mclaren le ferrari punto interrogativo

Il weekend del Red Bull Ring promette scintille nel Mondiale di Formula 1 2025. Verstappen sfida le McLaren e le Ferrari in un duello avvincente che potrebbe rivoluzionare la stagione. Dopo il giro di boa in Canada, gli occhi sono puntati su Spielberg, dove ogni curva potrebbe nascondere sorprese e colpi di scena. Resta con noi per vivere ogni momento di questa battaglia tra campioni e outsider, perché il gran premio è alle porte e il motorsport non si ferma mai.

Torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo aver salutato il Canada si torna in azione in vista del Gran Premio di Austria, undicesimo appuntamento della stagione. Lo scenario, come sempre, sarĂ quello del tracciato del Red Bull Ring, incastonato tra i monti della Stiria con il suo layout così particolare. Il venerdì sulla pista di Spielberg prenderĂ il via alle 13.30 con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti, mentre la seconda scatterĂ alle ore 17.00 per completare le due ore di lavoro. Lavoro che sarĂ , come sempre, fondamentale per capire i reali valori in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it