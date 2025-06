F1 Pitt e Bardem film supersonico e adrenalinico Produce Bruckheimer di Top gun | Maverick

In pratica, "F1" di Joseph Kosinski ci regala un mix esplosivo di adrenalina, emozioni e storytelling avvincente, con Brad Pitt che incarna un Sonny Hayes indimenticabile, tra corse mozzafiato e sfide personali. Un film che non si limita a far battere il cuore, ma lo trasporta a tutta velocità verso un finale che lascia senza fiato, dimostrando che anche i “vecchi” possono ancora sorprendere e conquistare.

“Non ce la fa piĂą? O non ce l’ha mai fatta?”. SarĂ , ma a noi l’attempato, acciaccato e comunque spericolato pilota Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt in F1 di Joseph Kosinski, è piaciuto assai. Disegna una mezza e sgualcita piega, una silhouette accidentata, un “incidente” tra gli eroi spacconi del cinema eroico sportivo, dentro ad un film supersonico, adrenalinico, dritto sparato verso le due ore e 37 che passano in un amen. In pratica Kosinski e lo sceneggiatore Ehren Kruger propongono una versione di Top Gun: Maverick ambientata tra box e circuiti di Formula 1. Visti i magri risultati della sua scuderia di F1, la APXGP, il proprietario Ruben Cervantes ( Xavier Bardem ) offre all’amico ed ex collega Hayes (Pitt) la possibilitĂ di tornare alle gare della massima serie monoposto dopo che negli anni novanta Hayes, superando Senna in curva (c’è il delizioso filmato vintage piallato in post con Pitt dal lungo capello) si era sfracellato contro un muro distruggendosi vertebre, ossa e carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it