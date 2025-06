F1 oggi in tv GP Austria 2025 | orari prove prove libere streming programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 27 giugno, il circuito di Spielberg in Austria apre le sue porte alla F1 2025 con prove libere entusiasmanti. Le sessioni delle 13.30 e 17.00 promettono spettacolo e sfide da brivido, mentre gli appassionati possono seguire tutto in streaming su Sky e TV8. Prepariamoci a vivere un weekend ricco di adrenalina e sorprese, tra strategie da perfezionare e record da abbattere—il gran premio d'Austria sta per cominciare!

Oggi, venerdì 27 giugno, prende il via il fine-settimana del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Stiria assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. Una pista particolare quella di Spielberg, fatta di accelerazioni e frenate particolarmente violente che richiederà grande stabilità sul posteriore, ma nello stesso anche precisioni in ingresso di curva. I favori del pronostico, neanche a dirlo, sono per la McLaren e il confronto interno tra l’australiano Oscar Piastri e il britannico L ando Norris continuerà a tenere banco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Austria 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8

