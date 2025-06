F1 nuovo fondo ma solita Ferrari Passi avanti non visibili nel venerdì in Austria

Nonostante il debutto di un nuovo fondo, la Ferrari si presenta a Spielberg senza grandi sorprese, lasciando spazio a speranze di miglioramento che si faranno sentire nelle qualifiche e nella corsa di domani. La SF-25 potrebbe ancora riservare qualche sorpresa, e l’attesa di un passo avanti significativo resta tutta da vivere nel weekend austriaco. Solo allora potremo giudicare se la Rossa ha davvero imboccato la strada giusta.

Va in archivio un venerdì senza infamia e senza lode per la Ferrari al Red Bull Ring di Spielberg, sede dell'undicesimo round stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha introdotto proprio in Austria un nuovo fondo per cercare di risolvere almeno parzialmente i problemi di inizio stagione sulla SF-25, ma bisognerà attendere le qualifiche di domani e soprattutto la gara domenicale per avere un quadro più completo della situazione. In ogni caso, per un motivo o per l'altro, nelle prime due sessioni di prove libere non sono stati riscontrabili dei progressi visibili a livello prestazionale rispetto al precedente fondo.