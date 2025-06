F1 Montezemolo è il nuovo Direttore del gruppo McLaren!

Una svolta epocale nel mondo della Formula 1 scuote gli appassionati: Luca Cordero di Montezemolo, il leggendario ex presidente Ferrari, ha accettato la sfida del Gruppo McLaren come nuovo direttore. Questa nomina, già ufficializzata dai documenti depositati alla Companies House, segna l'inizio di un capitolo inedito e promettente per il prestigioso team britannico. L'intera comunità della F1 si interroga sulle conseguenze di questa decisione audace e strategica.

Arriva una notizia clamorosa dal mondo della Formula 1. L’ex storico Presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo nella giornata odierna è stato nominato Direttore del Gruppo McLaren Holding Limited, società madre che detiene il controllo anche della celeberrima scuderia. Il fatto è emerso dai documenti di valenza ufficiale già depositati alla Companies House, ente del Regno Unito incaricato di registrare le pratiche delle imprese societarie.  Si tratta di un vero e proprio ritorno nel mondo F1 per l’imprenditore che, nel 2014, aveva lasciato la guida della Rossa dopo aver avuto alcune divergenze con Sergio Marchionne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Montezemolo è il nuovo Direttore del gruppo McLaren!

