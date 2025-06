F1 McLaren detta legge in FP2 a Spielberg Verstappen primo inseguitore Ferrari opaca

f1 mclaren detta legge in fp2 a spielberg verstappen primo inseguitore ferrari opaca. Dopo aver ceduto il suo sedile in FP1 ad Alex Dunne, Lando Norris fa subito sul serio al Red Bull Ring di Spielberg e chiude il venerdì realizzando la miglior prestazione assoluta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo capitolo stagionale del Mondiale di F1. Il pilota inglese, favorito per la vittoria, dimostra ancora una volta di essere in grande forma, anche se un grave errore potrebbe complicare il suo percorso verso il podio

Dopo aver ceduto il suo sedile in FP1 ad Alex Dunne, Lando Norris fa subito sul serio al Red Bull Ring di Spielberg e chiude il venerdì realizzando la miglior prestazione assoluta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo capitolo stagionale del Mondiale di F1. Il pilota inglese è sempre andato fortissimo su questa pista ed è il vero favorito della vigilia per la vittoria, nonostante il grave errore che gli è costato il ritiro due settimane fa in Canada. Norris ha fermato il cronometro in 1’04?580 nella simulazione di qualifica con gomme soft, precedendo di 157 millesimi il compagno di squadra e leader del campionato Oscar Piastri, che ha completato una doppietta McLaren molto preoccupante per il resto della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, McLaren detta legge in FP2 a Spielberg. Verstappen primo inseguitore, Ferrari opaca

In questa notizia si parla di: spielberg - mclaren - detta - legge

Nel corso del Gran Premio del Canada, Montreal è stata teatro, oltre che di un inaspettato dominio Mercedes, anche del primo vero, seppur breve, corpo a corpo tra le vetture di Lando Norris e Oscar Piastri. I due alfieri McLaren, giunte le tornate conclusive del Vai su Facebook

F1, McLaren detta legge in FP2 a Spielberg. Verstappen primo inseguitore, Ferrari opaca; F1 | Classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il GP di Imola 2025: Ferrari si conferma quarta forza; F1 | GP Bahrain, Sintesi e risultati qualifiche – McLaren inarrestabile con Piastri, Norris spreca ancora.

Gp Imola, McLaren detta legge: il venerdì è color papaya - MSN - Gp Imola Fp2, McLaren – Come da pronostico, la McLaren ha dominato anche nel tracciato tecnico di Imola. Scrive msn.com

Vince Piastri, la McLaren detta legge a Shanghai - Ticinonline - Per l’australiano è il terzo successo in carriera. Come scrive tio.ch