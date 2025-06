F1 Lewis Hamilton | FP2 più lineare dopo i problemi al cambio non siamo ancora dove vorremmo essere

Giornata complicata per Lewis Hamilton al Red Bull Ring, con problemi al cambio che hanno influito sulle sue prestazioni. Dopo aver chiuso decimo nella FP2, l’inglese si trova ancora a rincorrere i propri obiettivi sul circuito austriaco. Nonostante gli sforzi e un nuovo fondo sulla SF-25, il passo in avanti sperato non è ancora arrivato. La sfida continua: la strada verso la vetta richiede pazienza e determinazione.

Giornata non semplice per Lewis Hamilton. L’inglese, infatti, dopo aver riscontrato problemi al cambio nel primo turno, ha chiuso al decimo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, quindi, la Ferrari non ha brillato, nonostante un nuovo fondo che, sulla carta, doveva migliorare la situazione su una SF-25 poco brillante. Il miglior tempo della FP2 è stato messo a segno da Lando Norris in 1:04.580 con 157 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Max Verstappen a 318 con Lance Stroll che centra una brillante quarta posizione a 442. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “FP2 più lineare dopo i problemi al cambio, non siamo ancora dove vorremmo essere”

