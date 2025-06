F1 Lando Norris | Abbiamo lavorato sulla giusta direzione ma non sarà facile

Un venerdì promettente per Lando Norris al GP d’Austria, con una prestazione solida che lo ha visto chiudere in prima posizione nella seconda sessione di prove libere. Nonostante alcune sfide, il talento della McLaren si conferma sulla strada giusta, anche se il percorso resterà impegnativo. La determinazione e la concentrazione sono fondamentali per affrontare le sfide del weekend e puntare a risultati importanti.

Un venerdì positivo per Lando Norris. Il pilota della McLaren infatti – dopo aver ceduto il passo al giovane Dunne nella FP1 – ha chiuso al primo posto la seconda sessione di prove libere al GP d’Austria, undicesima tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il mitico tracciato Red Bull Ring di Spielberg. Nello specifico il britannico si è reso di una prestazione molto solida, fermando il cronometro a 1:04.580, precedendo il compagno di scuderia Oscar Piastri, secondo a +0.157, oltre che il Campione del Mondo in carica Max Verstappen (Red Bull), terzo a +0.318. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto: “ Non mi dispiace stare seduto sul muretto dei box. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Abbiamo lavorato sulla giusta direzione, ma non sarà facile”

