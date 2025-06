F1 in Austria McLaren più veloci nelle libere Ferrari buono il passo gara di Leclerc

Le libere in Austria regalano emozioni e sorprese: Norris e Piastri dominano la pista, superando Verstappen, mentre Leclerc si mostra rapido nel passo gara. Dopo i guai di Hamilton in FP1, il monegasco si riscatta con tempi promettenti nella simulazione, lasciando intravedere uno sguardo interessante sulla sfida che ci attende. La battaglia per la vittoria si fa sempre più accesa: chi conquisterà la pole?

Norris e Piastri fanno segnare i migliori tempi nelle libere del venerdì, mettendosi dietro Verstappen. Dopo i problemi di Hamilton nella Fp1, il monegasco gira su ottimi tempi nella simulazione gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, in Austria McLaren più veloci nelle libere. Ferrari, buono il passo gara di Leclerc

Formula 1 – GP d'Austria 2025 Red Bull Ring – Spielberg Velocità pura tra le colline della Stiria: staccate al limite e sorpassi da manuale! ? Programma (ora italiana): ? Venerdì: Prove libere ? Sabato: Sprint & Qualifiche ? Domenica: Gara

