F1 GP Austria i risultati delle libere del venerdì McLaren a razzo Ferrari in affanno

Il Circus della Formula 1 si accende sul suggestivo circuito di Spielberg, dove le libere del venerdì hanno regalato sorprese e colpi di scena. Mentre la McLaren vola, dimostrando un ritmo impressionante, Ferrari fatica a trovare il passo giusto, nonostante le novità tecniche introdotte. La sfida tra i top team si fa ancora più avvincente: chi saprà dominare nelle prossime sessioni? La battaglia per il podio è appena iniziata!

Spielberg (Austria), 27 giugno 2025 - La Formula 1 è scesa in pista sul circuito del Red Bull Ring per la prima giornata del Gran Premio d'Austria. Sul tracciato situato a Spielberg si sono svolte le prime due sessioni di prove libere su tre totali, che hanno evidenziato innanzitutto le difficoltà della Ferrari. Il Cavallino Rampante ha portato un nuovo pacchetto di aggiornamenti, che comprende alcune modifiche aerodinamiche e, soprattutto, un nuovo fondo per migliorare le performance della SF-25. Per il momento il team di Maranello ha faticato: nella prima sessione di libere Hamilton ha patito dei problemi idraulici, nella seconda i due piloti hanno chiuso staccati di parecchi decimi dalle due McLaren che comandano il gruppone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 GP Austria, i risultati delle libere del venerdì. McLaren a razzo, Ferrari in affanno

