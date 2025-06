F1 GP Austria 2025 | risultati e classifica FP2 Norris in testa Ferrari e Antonelli attardati

Max Verstappen, campione in carica, ha concluso le FP2 in terza posizione, dimostrando di essere pronto a recitare un ruolo da protagonista anche questa volta. La Ferrari, invece, fatica a trovare il ritmo giusto, con Leclerc e Sainz lontani dai vertici, mentre Antonio Antonelli si attesta in una posizione di ritardo rispetto ai leader. La sfida promette spettacolo: l’azione sul circuito di Spielberg è appena iniziata e la corsa al titolo è più avvincente che mai.

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Austria, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:04.580 e ha così preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri di 0.157, facendo capire che la scuderia di Woking ha tutte le carte in regola per dominare il fine settimana in Stiria. Alle spalle delle due vetture color papaya si è piazzato Max Verstappen, terzo a 0.318 con la Red Bull. Il quattro volte Campione del Mondo si è lasciato alle spalle la Aston Martin di Lance Stroll (quarto a 0.442), mentre stanno faticando le Mercedes e le Ferrari, attardate al termine di un venerdì parecchio difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Austria 2025: risultati e classifica FP2. Norris in testa, Ferrari e Antonelli attardati

