F1 GP Austria 2025 | risultati e classifica FP1 Russell il più veloce a Spielberg Hamilton con problemi in top-10

La prima sessione di prove libere del GP d’Austria 2025 si è conclusa con Russell in vetta, dimostrando un ritmo impressionante sul circuito di Spielberg. Mentre il giovane britannico domina la pista, Hamilton affronta problemi tecnici che lo relegano nella top 10. Con l’atmosfera calda e le sfide tecniche, il Red Bull Ring si prepara a regalare emozioni da qui alla gara, lasciando tutti ansiosi di scoprire chi conquisterà la pole position.

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, i piloti e i team hanno lavorato alacremente per trovare la giusta messa a punto su un tracciato dalle caratteristiche particolari. Il Red Bull Ring è il circuito con meno curve (dieci) e con il più breve tempo sul giro (1’02?939 la pole position di Valtteri Bottas su Mercedes nel 2020) fra quelli attualmente presenti nel calendario iridato. Inoltre, è la seconda pista in assoluto, dopo quella di Spa-Francorchamps, in termini di dislivello: ci sono 63,5 metri di differenza fra il punto più basso e quello più alto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Austria 2025: risultati e classifica FP1. Russell il più veloce a Spielberg, Hamilton con problemi in top-10

