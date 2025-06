F1 Charles Leclerc | Non ho ancora il feeling con la vettura dobbiamo migliorare sul passo

Nonostante le sfide sul tracciato del Red Bull Ring, Charles Leclerc si mantiene concentrato e determinato. Dopo una seconda sessione di prove libere in cui ha concluso al quinto posto, il pilota monegasco riconosce ancora margini di miglioramento sul passo e sul feeling con la vettura. Con la stagione in pieno svolgimento, Leclerc sa che ogni dettaglio può fare la differenza, e ora è il momento di lavorare sodo per affinare la propria prestazione e puntare al massimo in gara.

Charles Leclerc rimane concentrato e non si sbilancia al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il pilota monegasco ha chiuso al quinto posto la FP2, l'unico turno nel quale ha girato nella giornata odierna tra i monti della Stiria. Il miglior tempo della FP2 è stato messo a segno dal solito Lando Norris in 1:04.580 con 157 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terzo Max Verstappen a 318 con Lance Stroll davvero sorprendente in quarta posizione a 442.

