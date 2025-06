F1 Brad Pitt | Senza Lewis Hamilton il film non esisterebbe

F1 e il cinema si incontrano grazie a Lewis Hamilton, il vero motore dietro il film che sta conquistando i cinema italiani. La sua passione e il suo impegno hanno aperto le porte della Formula 1 al mondo del grande schermo, dimostrando che senza di lui, questa produzione non avrebbe mai preso vita. Non è Brad Pitt, ma il campione britannico a rendere possibile questa straordinaria avventura. Non...

"Non credo che avremmo potuto realizzare questo film senza Lewis Hamilton", ha confessato Brad Pitt a Entertainment Weekly. "Quando il regista Joseph Kosinski ha avuto l'idea e ha detto 'Voglio mettere gli attori in auto su piste vere e immergerci nell'apice di questo sport', sapeva di dover . Da ieri nei cinema italiani, F1 nasce grazie al contributo fondamentale di una star globale e no, non stiamo parlando di Brad Pitt. Ad aprire le porte dei circuiti di Formula Uno a Joseph Koskinski e al team creativo del film è stato Lewis Hamilton, campione di Formula Uno nonché produttore del film.

