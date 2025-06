F1 Andrea Kimi Antonelli | Difficile fare bene qui promettenti i long run

Un andamento che, si spera, possa migliorare nelle prossime sessioni, poiché il talento di Andrea Kimi Antonelli si mostra promettente, soprattutto nei long run. La sua determinazione e capacità di adattarsi alle sfide del Red Bull Ring potrebbero fare la differenza nel prosieguo del GP d'Austria, offrendo ai tifosi italiani nuove speranze di successo. Ora, l'attenzione si concentra sulle prossime prove, dove Antonelli potrà mettere in mostra tutto il suo potenziale.

Una prima giornata in salita per Andrea Kimi Antonelli. Il talentuoso pilota italiano si è dovuto accontentare di due piazzamenti fuori dalla top 10 in occasione dei primi due turni di prove libere al GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend sul tracciato Red Bull Ring di Spielberg. Il bolognese nello specifico non è andato oltre l’undicesima piazza nelle due sessioni. Un andamento che, si spera, potrà essere aggiustato già da domani in occasione della FP3, preludio delle attesissime qualifiche. Una volta in zona mista, l’emiliano ha commentato la sua performance odierna: “ È stata una giornata piuttosto difficile nel complesso, ma comunque positiva, con tanto da imparare – ha detto Antonelli – Mi sentivo bene all’inizio sia delle FP1 che delle FP2, ma essendo la pista così corta, è sempre difficile fare un buon giro singolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Difficile fare bene qui, promettenti i long run”

In questa notizia si parla di: andrea - kimi - antonelli - difficile

F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho faticato sul giro secco, ma so dove lavorare” - Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un inizio di weekend difficile al GP dell’Emilia Romagna, chiudendo la seconda sessione di prove libere al diciottesimo posto.

Dopo una tripletta europea difficile, Andrea Kimi Antonelli è pronto a rilanciare la sua stagione al Gran Premio del Canada Vai su Facebook

F1. Mercedes, Allison difende Antonelli dopo i due ritiri: Esperienza in condizioni estreme. Ha tutto l’ottimismo della gioventù - Formula 1 - http://Automoto.it Vai su X

F1. Andrea Kimi Antonelli, dopo il podio in Canada “l’obiettivo è vincere”. E della maturità appena conseguita dice…; Delusione Antonelli: “Oggi non ha funzionato nulla. Speravo di fare molto meglio”; GP Imola 2025, Andrea Kimi Antonelli sotto pressione: Weekend troppo impegnativo.

Kimi Antonelli: «Dopo la maturità e il podio mi sento libero. Ringrazio mamma per avermi fatto studiare» - Andrea Kimi Antonelli al Gp d'Austria: «Il podio in Canada sarà una svolta: prenderò più rischj per provare a vincere, ora non temo gli errori» ... Scrive msn.com

F1. Andrea Kimi Antonelli, dopo il podio in Canada “l’obiettivo è vincere”. E della maturità appena conseguita dice… - Dopo il podio colto in Canada, Andrea Kimi Antonelli punta alla vittoria prima della fine della stagione 2025 di Formula 1. Come scrive automoto.it