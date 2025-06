Ex Stardust in estate un' arena cinematografica all' aperto Ecco la proposta al vaglio del Comune

Immagina un’estate all’aperto immersi nel cinema sotto le stelle, tra proiezioni e momenti di svago. È questa la proposta della Fondazione Cinema per Roma, che mira a trasformare l’area esterna dell’ex Stardust in un’arena cinematografica all’aperto nel Torrino, per regalare alla comunità un’esperienza unica e coinvolgente. Un’idea che promette di riaccendere il sogno del grande schermo sotto il cielo estivo, portando cultura e divertimento a portata di tutti.

Un'arena cinematografica al Torrino durante l'estate 2025. L'idea è della Fondazione Cinema per Roma, ente partecipato dal Comune, che già svolge con successo eventi identici a Tor Bella Monaca o Santa Maria della Pietà. L'area interessata sarebbe quella esterna all'ex cinema Stardust, sgomberata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: stardust - estate - arena - cinematografica

