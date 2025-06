Ex Sati ancora non si vede la luce

Nonostante gli sforzi, i lavori sull'autorimessa ex Sati in via del Lagaccio continuano a rimanere in stallo, alimentando preoccupazioni tra cittadini e amministratori. L'assessore Ferrante ha evidenziato le difficoltà attuali, sottolineando che "le notizie non sono positive" riguardo al recupero. La situazione resta complessa, e l’attesa di una svolta concreta si fa sempre più forte, lasciando tutti con il fiato sospeso su un progetto che aspetta da troppo tempo di vedere la luce.

"Le notizie non sono positive". Così l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante in merito al recupero dell'autorimessa ex Sati in via del Lagaccio, rispondendo a un'interrogazione presentata in occasione del consiglio comunale di giovedì 26 giugno 2025 dalla consigliera del Pd Vittoria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sati - luce - vede - lagaccio

Lagaccio, via alla riqualificazione dell’ex Sati - la Repubblica - Lagaccio, via alla riqualificazione dell’ex Sati Approvato il progetto, l’ex rimessa sarà trasformata in un parcheggio per il quartiere 17 Febbraio 2024 alle 11:59 1 minuti di lettura ... Scrive genova.repubblica.it

Genova, al Lagaccio prove di restyling: verde, ascensori e spazi ridisegnati - Incontro pubblico Genova, al Lagaccio prove di restyling: verde, ascensori e spazi ridisegnati. Secondo ilsecoloxix.it