Ex Roma De Rossi cerca panchina | la Sampdoria insiste

L’estate calda del calcio italiano si scalda ulteriormente: mentre la Sampdoria spinge per convincere Daniele De Rossi a sedersi sulla sua panchina, il desiderio dell’ex Capitano della Roma di rilanciarsi cresce. Dopo l’esonero lo scorso settembre, De Rossi cerca una nuova sfida che possa riaccendere la sua passione e le sue ambizioni. La prossima mossa potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua brillante carriera.

Il valzer delle panchine sta infiammando la prima fase di quest'estate. Uno degli allenatori che starebbe cercando una nuova esperienza per rilanciarsi è senza dubbio Daniele De Rossi. Esonerato dalla Roma lo scorso settembre dopo sole 4 partite di campionato, l'ex Capitan Futuro desidererebbe dimostrare il suo valore, in una piazza che gli dia entusiasmo. Il classe 1983 sembrava poter far ritorno in Serie A, essendo stato accostato a squadre come Parma, Fiorentina e Cremonese. Tutte queste piste sono però sfumate, con l'ex allenatore giallorosso che potrebbe provare a rilanciarsi in Serie B. Stando a quanto fatto trapelare da Tuttosport, infatti, la Sampdoria starebbe insistendo per portare alla sua corte il 41enne.

