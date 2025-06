Ex Reggiani regno del degrado tra roghi e accessi abusivi | nel 2023 minorenne precipitò da un lucernario

Nel cuore di Reggio Emilia, il 2023 ha portato alla luce un panorama di degrado tra roghi e accessi abusivi, culminando nel tragico incidente di un minorenne precipitato da un lucernario all’interno di un’ex fabbrica abbandonata. Un luogo tristemente noto come rifugio di sbandati, ora sotto la lente d’osservazione delle autorità. Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza per mettere in sicurezza questa zona problematica, ma la sfida resta ancora aperta.

