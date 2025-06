‘Ex procuratore Tinebra membro di una loggia massonica’

Scopri i segreti di una super loggia massonica clandestina, un'intelligence occulta che raccoglieva politici di spicco, imprenditori influenti e figure della criminalità organizzata. Un intreccio di potere e omertà che ancora oggi affiora tra le pieghe della storia italiana, rivelando un mondo parallelo di alleanze e misteri. Ma cosa nascondeva realmente questa rete segreta? Scopriamolo insieme.

''una super loggia massonica segreta nella quale potevano confluire esponenti politici di rilievo della imprenditoria e della criminalità organizzata''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - ‘Ex procuratore Tinebra membro di una loggia massonica’

In questa notizia si parla di: loggia - massonica - procuratore - tinebra

'Ex procuratore Tinebra membro di una loggia massonica' - L'ex procuratore Giovanni Tinebra, figura chiave delle indagini sulla strage di via D'Amelio e recentemente al centro di un'inchiesta che interessa anche i suoi legami massonici, torna sotto i riflettori.

L'ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, morto 8 anni fa e responsabile delle indagini immediatamente successive alla strage di via d'Amelio, avrebbe fatto parte di una loggia massonica Vai su Facebook

Translate postPer i magistrati di Caltanissetta l’ex procuratore Tinebra avrebbe fatto parte di una loggia massonica: disposte perquisizioni nelle sue case, a lui il “superpoliziotto” La Barbera avrebbe consegnato la celebre “agenda rossa” di Borsellino Vai su X

Via d'Amelio, per la procura l'ex magistrato Tinebra faceva parte di una loggia massonica segreta. Perquisizioni in corso: «Cerchiamo l'agenda rossa di Borsellino»; L'agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Tinebra; Strage via D'Amelio, perquisite case ex magistrato. I pm: era massone.

'Ex procuratore Tinebra membro di una loggia massonica' - L'ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, morto 8 anni fa e responsabile delle indagini immediatamente successive alla strage di via d'Amelio, avrebbe fatto parte di una loggia massonica. Lo riporta msn.com

Si cerca l’agenda rossa di Borsellino, perquisizioni nelle case dell’ex procuratore Tinebra - L'ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, morto 8 anni fa e responsabile delle indagini immediatamente successive alla strage di via d'Amelio, avrebbe fatto parte di una loggia massonica ... grandangoloagrigento.it scrive