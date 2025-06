Ex pilota riporta in auge un team sconfitto Torna al cinema il cliché dell’eroe adrenalico

Il mondo del cinema e delle corse si intrecciano ancora una volta, portando sul grande schermo storie di adrenalina, sfide epiche e protagonisti leggendari. Dalle piste di Le Mans ai circuiti più iconici, il ritorno degli eroi e dei loro team sconvolge i cuori degli appassionati, rinnovando il fascino di un genere senza tempo. Preparati a vivere un'altra corsa contro il tempo, perché il film che ti aspetta promette emozioni intense e sorprese sorprendenti...

A sfidare Tom top-gun Cruise, ora c’è Brad top-car Pitt, in quel cinema "da corsa" che prende la pista come circuito della vita: dall’indimentcabile Steve McQueen di Le 24 ore di Les Mans (1971) alla coppia DamonBale della storica sfida (sempre a Les Mans) Ford v Ferrari (2019), passando per il Montand di Grand Prix (1966), Al Pacino di Un attimo, una vita (1977), l’altro Cruise di Giorni di tuono e la coppia HemsworthBruhl che fanno HuntLauda in Rush (2013). La notizia di lancio è: Pitt guida la McLaren Mcl60 in F1 superando, prima dei 310 in rettilineo, il terrore delle assicurazioni. Poi ci sono il campionissimo Hamilton, che supervisiona e produce e le telecamereIphone inventate ad hoc e piazzate dappertutto nel corpo autopilota, capaci di surclassare qualsiasi emozione di cronaca televisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex pilota riporta in auge un team sconfitto. Torna al cinema il cliché dell’eroe adrenalico

F1, in arrivo al cinema la storia di Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 - Preparati a vivere un’emozionante corsa tra adrenalina e passione: il cinema italiano accoglierà il prossimo 25 giugno il nuovo film F1, che racconta la vita di Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1.

