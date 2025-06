Ex ostello la convenzione come centro di accoglienza è in scadenza

L'ex ostello La Convenzione, simbolo di accoglienza e solidarietà in via Costanzi, continuerà a essere un punto di riferimento per i migranti almeno fino alla fine dell'anno. Nonostante la prossima scadenza della convenzione, prevista tra sette mesi, l'amministrazione garantisce la continuità di questa importante iniziativa. Un impegno che testimonia la volontà di mantenere aperto un centro fondamentale per l'integrazione e il sostegno sociale nella nostra città.

Almeno fino alla fine dell'anno l'ex ostello gioventù in via Costanzi continuerà a ospitare migranti. La convenzione in atto infatti scadrà tra sette mesi, come ha detto l'assessore Davide Patrone, rispondendo a un'interrogazione del consigliere di Orgoglio Genova, Pietro Piciocchi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ostello - convenzione - centro - accoglienza

L'ex Ostello della Gioventù di Lesina diventerà una foresteria per i migranti; Arriva l'ostello per il lavoratori in crisi, avrà a adisposizione 20 posti letto; A Gravellona Toce arrivano 34 richiedenti asilo nell’ex albergo Sant’Antonio.

Saronno, una trentina di migranti al centro di prima accoglienza all’ostello: tutte le info - Sarà attivato entro quindici giorni il centro di primissima accoglienza di Saronno che l'Amministrazione comunale, in accordo con Prefettura e ... ilsaronno.it scrive

Un centro di prima accoglienza in caso di calamità naturale - Il Resto del Carlino - Un centro di prima accoglienza in caso di calamità naturale Montefiorino, l’annuncio del sindaco: il ’polo’ è costituito da ostello, palazzetto e dalle sedi Avis e Avap ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it