Ex Milan Rebic nella bufera | Al Lecce è stato nocivo Un corpo estraneo

L’ultima stagione di Ante Rebic al Lecce ha suscitato molte polemiche e discussioni. Tra infortuni, prestazioni altalenanti e un ambiente tumultuoso, il suo nome finisce sotto i riflettori. Quali sono le vere ragioni di questa tempesta mediatica? Scopriamo insieme i dettagli e le dichiarazioni che stanno facendo parlare il mondo del calcio.

Ante Rebic, ex giocatore del Milan, è finito nella bufera a causa della sua ultima stagione al Lecce: ecco alcune dichiarazioni sul suo conto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Rebic nella bufera: “Al Lecce è stato nocivo. Un corpo estraneo”

In questa notizia si parla di: milan - rebic - bufera - lecce

Ex Milan, Rebic nella bufera: “Al Lecce è stato nocivo. Un corpo estraneo”; Cinque gol validi, tante occasioni: le foto di Lecce-Milan (Chilla); “Campionato falsato”: bufera sul Napoli, c’entra Di Lorenzo.

Palaia: “Rebic ha rischiato di rovinare il gruppo. Con Di Francesco e Neri c’è affetto” - Lo storico ex responsabile sanitario dell’US Lecce ha partecipato allo speciale di Corner. Secondo calciolecce.it

Lecce, operazione rilancio per Ante Rebic - Sportmediaset - Lecce, operazione rilancio per Ante Rebic L’ex Milan torna in Serie A dopo gli anni al Milan e la sfortunata parentesi turca: è lui la scommessa di Corvino 13 Set 2024 - Segnala sportmediaset.mediaset.it