Ex Milan Beckham operato al polso | ecco a quando risale l’infortunio

David Beckham, ex Milan, è finito sotto i ferri a pochi giorni dalla partita tra il suo Inter Miami e il PSG.

David Beckham è stato ricoverato in ospedale dove è stato operato al polso. Lo riporta il Daily Mail dopo che la moglie Victoria ha condiviso su Instagram la foto del marito sul letto dell'ospedale con un braccio bloccato da un tutore. "Guarisci presto, papà", h Vai su Facebook

