Ex Gkn al concordato Piano per i creditori entro il 20 luglio Operai ancora divisi

La vertenza della ex GKN si svela come un mosaico complesso di sfide, tra battaglie legali, divisioni tra gli operai e speranze di reindustrializzazione. Con il concordato al cospetto e le carte bollate pronte, la strada verso una soluzione definitiva si fa incerta. In un giugno rovente, il futuro rimane avvolto da un’aura di incertezza: l’esito di questa intricata vicenda potrebbe cambiare il volto dell’industria fiorentina e oltre.

Si gioca sui numeri e sulle carte bollate la vertenza della ex Gkn, arrivata a un bivio probabilmente mai decisivo come in questo torrido giugno. Una vertenza che gioco forza segue più strade: quella del tribunale, quella degli operai e quella di una reindustrializzazione che presenta sempre diversi punti interrogativi. Il tribunale di Firenze ha dichiarato l’apertura del concordato liquidatorio, nominando come commissari giudiziali Daniele Fico ed Enrico Terzani. Procedura attraverso la quale non viene disposta la prosecuzione dell’attività aziendale, ma il pagamento dei creditori, la maggior parte dei quali sono appunto i lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Gkn al concordato. Piano per i creditori entro il 20 luglio. Operai ancora divisi

In questa notizia si parla di: concordato - operai - piano - creditori

Ex Gkn al concordato. Piano per i creditori entro il 20 luglio. Operai ancora divisi; Ordinato sgombero della ex Gkn, gli operai: È speculazione. Presidio continua; Concordato CMC: pronti i pagamenti ai creditori privilegiati a conclusione di cessione ramo d'azienda. Si attende ok del Tribunale.

Ex Gkn al concordato. Piano per i creditori entro il 20 luglio. Operai ancora divisi - Sullo sgombero posizioni distanti fra Colletivo e lavoratori Qf . Scrive msn.com

Astaldi, sì al concordato. Cda al lavoro su piano coi creditori - di Laura Galvagni e Simone Filippetti 17 ottobre 2018 ... Riporta ilsole24ore.com