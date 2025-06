Everton-Roma non solo l’amichevole ad agosto | in programma anche la sfida tra leggende

Everton-Roma non sarà solo una classica amichevole di agosto, ma anche un'occasione speciale per rivivere la storia con la sfida tra leggende. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina, cresce l’attesa di scoprire come la nuova Roma si plasmerà sotto la sua guida, a partire dal ritiro estivo del 13 luglio. Un mix di entusiasmo e strategia che promette di portare la squadra verso importanti traguardi e…

Fin dall’annuncio in panchina di Gian Piero Gasperini c’è grande curiosità nel vedere all’opera la nuova Roma, i cui primi passi verranno mossi il prossimo 13 luglio, quando inizierà il ritiro estivo agli ordini del neo tecnico. L’arrivo dell’ex allenatore dell’Atalanta impone sicuramente entusiasmo, ma anche una discreta calma in vista dei primi mesi di lavoro, che serviranno per far conoscere alla squadra nuove metodologie di lavoro e soprattutto un’idea di gioco decisamente differente rispetto a quella del recente passato. Amichevole e Legends Game il 9 agosto. Prima di tuffarsi all’interno del nuovo campionato, che prenderà il via nel weekend del 23 agosto, la Roma disputerà l’ultima amichevole di preparazione due settimane prima, ovvero il 9 agosto, quando affronterà l’Everton in quella che sarà una giornata molto emozionante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Everton-Roma, non solo l’amichevole ad agosto: in programma anche la sfida tra leggende

