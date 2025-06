Eventi musica e concorso a premi | così l’Agenzia Pea ringrazia i suoi clienti

Scopri il mondo di Agenzia Pea, un pilastro bergamasco con oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico. Attraverso eventi musicali, concorsi a premi e iniziative speciali, l’azienda dimostra il suo profondo legame con la comunità , riconoscendo la preziosa fiducia dei clienti. Un viaggio tra passione, territorio e gratitudine che continua a sorprendere e coinvolgere, perché il cuore di Agenzia Pea batte forte per chi sceglie di crescere con noi.

Agenzia Pea: oltre 50 anni di storia, territorio e gratitudine in musica. L' Agenzia Pea, storica realtĂ bergamasca attiva dal 1971 nel settore delle pratiche automobilistiche con sedi a Caravaggio e Treviglio, conferma ancora una volta il suo legame con la comunitĂ . Fondata da Roberto Pea nel 1971 e oggi guidata dal figlio Alberto insieme alla sorella Francesca e un dinamico team di giovani ragazze, l'agenzia si distingue da sempre per la qualitĂ del servizio e il costante impegno verso il territorio. Non solo pratiche automobilistiche come passaggi di proprietĂ , rinnovi patenti e targhe: l'Agenzia Pea è anche sinonimo di vicinanza alla comunitĂ .