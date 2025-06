Evasione fiscale Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia | solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024

Evasione fiscale: Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia, con soli 76 comuni premiati dallo Stato nel 2024. Un dato che evidenzia come ancora molti amministratori evitino di impegnarsi attivamente contro i evasori. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, solo una piccola parte dei sindaci ha adottato misure incisive nel controllo delle tasse nel 2023. Un impegno per il quale è fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini…

Milano – Dai 398mila euro di Milano ai 19 euro di Treviglio c’è un elenco ancora troppo breve di Comuni che hanno ricevuto un contributo dallo Stato per essersi impegnati attivamente nella caccia agli evasori fiscali. Secondo i dati del Ministero dell’Interno elaborati dall’Ufficio Studi della Cgia, solo 76 sindaci su 1.502 in Lombardia hanno dato mandato agli uffici di verificare chi nel 2023 non avesse pagato le tasse. Un impegno per il quale sono stati rimborsati nel 2024 con un trasferimento di risorse pari alla metĂ di quanto hanno permesso di recuperare all’Erario. Si tratta del 5% degli amministratori, poco piĂą del 4% a livello nazionale (296 su 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Evasione fiscale, Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia: solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024

In questa notizia si parla di: milano - lombardia - comuni - stato

Made in Lombardia 2025: festival artigianale a Milano tra tradizione, laboratori e innovazione - “Made in Lombardia 2025” è il festival artigianale a Milano che celebra la fusione tra tradizione e innovazione.

Cinque casi emblematici di comuni dell’hinterland ancora esclusi dalla rete metropolitana: quale altro dovrebbe avere una fermata? Ora su milanocittastato.it Vai su Facebook

Oltre 2500 alunni delle scuole primarie lombarde sono scesi in campo a Como, Mantova e Milano per la conclusione dell’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Sport e Salute, che in quest’anno scol Vai su X

Evasione fiscale, Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia: solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024; Referendum: in Lombardia due comuni superano il quorum; Nubifragio 2023, Comune di Milano perde il ricorso contro Regione Lombardia.

Se la Lombardia fosse uno Stato: il decimo nell'Europa dei Comuni - Il Giorno - Se fosse uno Stato a sé, la Lombardia sarebbe il 13esimo per numero di abitanti tra i 28 componenti dell’Unione europea. Si legge su ilgiorno.it

Pnrr: Anci Lombardia-Ragioneria Stato insieme per aiutare Comuni - Ovest della Ragioneria Territoriale dello Stato per aiutare i Comuni ad attuare il Pnrr. Segnala ansa.it