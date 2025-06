Europei di Basket Italia a un soffio dal sogno Azzurre ko dopo una rimonta pazzesca

Le Azzurre di coach Capobianco hanno regalato uno spettacolo emozionante, sfiorando l’impresa contro le campionesse in carica del Belgio. Dopo un recupero da brividi e un quarto finale da cardiopalma, il sogno si è infranto per soli due punti, lasciando il pubblico senza fiato. È stata una battaglia di cuore e determinazione, che ha dimostrato quanto questa squadra possa esprimere grande resilienza… ma ora, il futuro chiama a nuove sfide e rinnovata ambizione.

Le Azzurre di coach Capobianco hanno sfiorato l’impresa: recupero da –13 nel solo ultimo quarto, botta e risposta continuo, vantaggio conquistato. ma alla fine il cuore non è bastato. Italia?Belgio, semifinale di EuroBasket Women, si chiude sul 64?66 in favore delle campionesse in carica, dopo 40 minuti di battaglia al cardiopalma. Crisi e riscatto: un quarto da brividi. Il match sembrava scritto: il Belgio – irrobustito dalla corazzata Meesseman e da 11 vittorie consecutive nel torneo – aveva piazzato il classico break decisivo. Eppure, le Azzurre non si sono arrese. Spinte da Zandalasini, Keys e compagne, l’Italia ha recuperato tutto il ritardo nel solo ultimo quarto, arrivando addirittura avanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Europei di Basket, Italia a un soffio dal sogno. Azzurre ko dopo una rimonta pazzesca

