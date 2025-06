Europei basket femminile è il giorno di Italia-Belgio | vale un posto in finale

Oggi, venerdì 27 giugno 2025, alle 19.30, la nazionale di basket femminile si gioca un sogno contro il Belgio, imbattuto da 11 partite. Dopo un trionfo travolgente contro la Turchia, le azzurre cercano di conquistare una finale storica, a distanza di 30 anni dall’ultima medaglia europea. Un match che promette emozioni e passione: per l’Italia del basket femminile, questa è una sfida da non perdere.

L’Italia del basket femminile scende in campo oggi, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 19.30, in semifinale degli Europei contro il Belgio, che non perde nella competizione da 11 partite consecutive. Dopo lo splendido successo ottenuto martedì ai danni della Turchia, l’Italia torna a giocare una semifinale di un Campionato Europeo a distanza di 30 anni dalla medaglia d’Argento vinta a Brno, quinta volta in assoluto nelle prime quattro nella storia della Nazionale Femminile a partire dal 1938: le Azzurre si sono anche assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà alla FIBA World Cup (Germania, 4-13 settembre 2026). 🔗 Leggi su Sportface.it

