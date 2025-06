Europei a squadre atletica 2025 oggi | orari venerdì 27 giugno tv programma streaming italiani in gara

Vivi in diretta la seconda giornata degli Europei a squadre di atletica 2025, che oggi, venerdì 27 giugno, infiamma lo Stadio Vallehermoso di Madrid. Dopo l’esordio con il salto con l’asta, le sedici nazioni si sfidano nelle diverse specialità, puntando a conquistare il titolo europeo. Resta con noi per seguire gli orari, il programma TV e streaming italiani, e non perdere neanche un istante delle emozioni di questa grande competizione!

Oggi venerdì 27 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei a squadre di atletica: dopo l’antipasto di ieri con le gare di salto con l’asta, la ex Coppa Europa prosegue il proprio cammino a Madrid (Spagna) con le gare all’interno dello Stadio Vallehermoso. Le sedici Nazioni partecipanti schierano un atleta in ogni specialità con l’intento di portare a casa i punti necessari per alzare al cielo il trofeo. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI A SQUADRE DI ATLETICA DALLE 18.20 L’Italia è chiamata a difendere il trofeo e punterà su alcune stelle: Nadia Battocletti è la grande favorita sui 5.000 metri, Lorenzo Patta punta in alto sui 100 metri, ci sarà bisogno della gara di sostanza di Zaynab Dosso sul rettilineo, servirà fare legna con Daisy Osakue nel lancio del disco e Francesco Pernici sugli 800 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari venerdì 27 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

Europei a Squadre di Marcia, eccezionale Stano a Podebrady: fa il record del mondo nei 35 km - Il 18 maggio 2025, agli Europei a Squadre di Marcia a Podebrady, Massimo Stano ha stabilito il nuovo record mondiale nei 35 km, fermando il cronometro a 2h20:43.

Europei a squadre: convocati Molinarolo e Bertoldo Verso Madrid (26-29 giugno): Bruni costretta alla rinuncia nell’asta dopo la caduta di venerdì a Parigi, Diaz sostituito da Biasutti nel triplo, Sibilio in forse nei 400 ostacoli LEGGI shorturl.at/fBleC #atleticait Vai su Facebook

Si accende la stagione estiva per Atletica e Nuoto: 1) Campionati Europei a Squadre [Madrid, 26-29/06] Giovedì 16-20 Venerdì 18-22 Sabato 18-22* Domenica 18-22 TV: Rai Sport (*Rai Play Sport 1 dalle 20:45) 2) Settecolli [Roma, 26-28/06] TV: Rai 2 (Finali, Vai su X

